16式機動戦闘車がフィリピンに出現！日本の装甲車両が戦後初めて、フィリピンに展開しています。2026年4月6日、アメリカとフィリピンによる合同訓練「サラクニブ26」が開始されました。【写真】これが米比合同訓練「サラクニブ」です！日本は、このサラクニブ26と連携するアメリカ軍主催の多国間訓練「JPMRC26」の枠組みで、420名規模の部隊をフィリピン・ルソン島に派遣。ここには16式機動戦闘車も投入されました。派遣され