＜富士フイルム・スタジオアリス女子オープン事前情報◇9日◇石坂ゴルフ倶楽部（埼玉県）◇6580ヤード・パー72＞首を痛めて棄権した昨年11月「大王製紙エリエールレディス」以来、5カ月ぶりの国内ツアー戦に臨む渋野日向子にとって、日本での試合は「楽しみな気持ち」が大きい。コースで明るく笑い、仲間たちと楽しく過ごす姿も印象的だ。ただ、その試合には「いいきっかけをなんかつかめたら」という期待も込めている。【写真】