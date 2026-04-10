「LUMIN P2」BLACK 完実電気は、LUMINの「ネットワークミュージックハブ」シリーズの新たなリファレンスになるというネットワークプレーヤー「LUMIN P2」を、4月17日に発売する。BLACKとSILVERの2色展開で、価格はどちらも220万円。 世界的に評価を得た「LUMIN P1」の設計思想をさらに深化させたという後継機。「ストリーマー、DAC、プリアンプ、あるいはそのすべてを統