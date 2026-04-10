「LUMIN P2」BLACK

完実電気は、LUMINの「ネットワークミュージックハブ」シリーズの新たなリファレンスになるというネットワークプレーヤー「LUMIN P2」を、4月17日に発売する。BLACKとSILVERの2色展開で、価格はどちらも220万円。

世界的に評価を得た「LUMIN P1」の設計思想をさらに深化させたという後継機。「ストリーマー、DAC、プリアンプ、あるいはそのすべてを統合したセンターユニットとして。LUMIN P2は、環境に応じた最適なセットアップを可能にする」という。

フラッグシップの「LUMIN X」シリーズから高音質設計を引き継いでおり、最新のハイキャパシティ・プロセッサーとESSのフラッグシップDAC「ES9038PRO」をデュアルモノ構成で採用した。これによりチャンネルセパレーションとハードウェアの精度と処理能力を最大限に高めている。

最大384kHz/32bitまでのPCMとDSD 22.5MHzに対応。対応フォーマットはFLAC、ALAC(Apple Lossless)、WAV、AIFF、DSF、DIFF、DoP、MP3、MQA。

「LUMIN P2」SILVER

フルバランス・デュアルモノ構成のアナログ出力段には、上位モデルと同様の「Lundahl(ルンダール)製トランス」を搭載。また余裕あるシャーシ設計を生かし、X2と同仕様のトロイダル電源を内部に格納した。

これにより、電源のワンボックス化による合理的な設置性を実現。アナログ・デジタルの独立電源レールによるパフォーマンス上の利点を活かしつつ、より洗練された外観を実現している。

そのほか、高精度FPGAで制御する超低ジッターのフェムトクロックを搭載するほか、SFPポートも備える。

Tidal/Tidal ConnectやQobuz/Qobuz Connectをサポートするほか、Amazon music、Roon Ready、Spotify Connect、AirPlay、TuneIn、UPnP(OpenHome)も利用できる。

HDMIを含む9つの入力を備え、あらゆるオーディオ・AVシステムに対応。HDMIは4系統で、うち1系統はHDMI ARCに対応する。4K HDRパススルーもサポート。そのほか入力はUSB、RCA、XLR、AES/EBU、光デジタル(角型/丸形)。

デジタル出力はUSB、BNC、HDMI、アナログ出力は2ピンXLR、RCA。

丸め誤差を排除するという新しいデジタル音量調整アルゴリズム「LEEDH PROCESSING DIGITAL VOLUME CONTROL」を搭載。デジタル信号の振幅を正確に変更し、「その形状を変更したり、情報を損失したりすることはない」というもので、より効率的な整数のボリューム値を使用し、後続のDAC変換中にオーディオ情報の整合性を維持。「より多くのシステムでプリアンプが不要になる」とのこと。

製品には亜鉛シャーシ製のリモコンが付属。レシーバーはP2本体に組み込まれており、アダプター不要で使用できる。

外形寸法は350×280×107mm(幅×奥行き×高さ)、重さは12kg。