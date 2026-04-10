３歳牝馬ランキング（後編）牝馬クラシック第１弾のＧＩ桜花賞（４月12日／阪神・芝1600ｍ）がいよいよ間近に迫ってきた。第２弾のＧＩオークス（５月24日／東京・芝2400ｍ）を含めて、有力候補となるのはどういった顔ぶれなのか。３歳牝馬の『Sportivaオリジナル番付（※）』上位３頭は以下のとおりだ。※『Sportivaオリジナル番付』とは、デイリー馬三郎の吉田順一記者、日刊スポーツの木南友輔記者、JRAのホームページでも重