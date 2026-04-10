３歳牝馬ランキング（前編）エルフィンＳを勝って桜花賞へ向かうスウィートハピネスphoto by Eiichi Yamane/AFLO牝馬クラシック第１弾のＧＩ桜花賞（阪神・芝1600ｍ）が４月12日に行なわれる。３月には同レースのトライアル戦が相次いで行なわれ、本番と同じ舞台のＧ?チューリップ賞（３月１日／阪神・芝1600ｍ）では、ＧＩ阪神ジュベナイルフィリーズ（以下、阪神JF。12月14日／阪神・芝1600ｍ）で３着だったタイセイボーグ