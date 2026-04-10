「将来の天皇の母」である秋篠宮妃・紀子さま。公務に精力的に取り組むことでも知られるが、近年はメディアやSNS上で厳しい批判に晒されている。いったい、なぜこのような状況が生まれたのか。「合わせ鏡」と形容されることもある皇室と日本国民の関係について、改めて考え直す時がきているのかもしれない。【前後編の前編】【写真】紀子さまの白いセットアップを見る。ほか、秋篠宮さまと「修養団」の創立120周年記念大会に出席さ