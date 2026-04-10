アンカー・ジャパンは4月9日、スマートディスプレーを搭載したUSB急速充電器「Anker Nano Charger（45W, Display, スイングプラグ）」をAnker公式ストアやAmazon.co.jp、家電量販店などで発売した。カラーはブラック、ホワイト、ブルー、オレンジの4色。価格は3990円で、USBケーブルは別売となる。なお、ブルーとオレンジは4月下旬発売予定だ。●バッテリー負荷を軽減する機能を搭載 画面上のキャラクターや演出にも注目新製品