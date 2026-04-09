数々のオリジナルブランドを展開するのに加え、国内外の多彩な一流ブランド製品を取り扱う、「オートバイカスタムパーツの総合メーカー」がアクティブ。携わる製品はあまりに膨大で、一般ユーザーがその全貌を把握するのはちょっぴり難しい。 そこで近年、東京モーターサイクルショーのアクティブブースは、「何をしている会社なのか、来場者に分かりやすく伝える