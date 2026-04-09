寒さが続く2月は、バッテリーの性能低下が気になりやすい時期だ。朝の始動性や電装品の安定動作を考えると、冬の後半こそバッテリー選びを見直したいタイミングでもある。今回は、2026年2月のカー用品店（オートバックス／イエローハット）で実際に売れているバッテリーTOP10を紹介する。 ※本記事は2026年2月の販売データをもとに作成している。 売れ筋 バッテリー ランキン