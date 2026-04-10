9日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に出演した笘篠賢治氏が、プロ初勝利を手にした阪神・茨木秀俊について言及した。茨木は5回までヤクルト打線を無失点に抑えると、2−0の6回は満塁のピンチを招きながら、代打・宮本丈をチェンジアップで空振り三振に仕留めるなど、6回無失点でプロ初勝利。笘篠氏は茨木の投球について「ピンチもありましたけど、そこをしっかり冷静に打ち取って0を積み重ねて、しっか