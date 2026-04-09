新進気鋭のモータリストが取り扱う、海外メーカーのバイクには、ファッショナブルな個性派がたくさん。その中でも、イタリアのFANTIC（ファンティック）とイギリスのRoyal Alloy（ロイヤルアロイ）は、唯一無二の要素をたっぷり備えているのだ。第42回大阪モーターサイクルショー2026のモータリストブースで、来場者にその印象をインタビュー。ファンティックやロイヤルア