元乃木坂46で女優の白石麻衣（33）が9日、自身のインスタグラムを更新。オフショットを投稿した。「蟹カニ」と題し、茶色を基調としたセーター姿で、ピンク色のカニのヘアバンドをつけて笑顔を見せる自撮りショットを公開した。今月4日の白石麻衣STAFFによる公式Xでも「1泊2日の北海道旅行へ行ってきました！食べて、騒いで、遊んだ2日間！」と伝え、カニのヘアバンド姿を添えた。白石麻衣の公式YouTubeでも「【北海道】バタバタ