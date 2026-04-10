男性5人組「M！LK」の曽野舜太（23）が9日、都内で開かれた「2026年サンリオキャラクター大賞」の開幕イベントに出席した。“推しキャラ”はクロミで「音楽番組で手を振ったら、小悪魔的なのに照れてくれていた。クロミ可愛すぎて滅！でした」と、グループのヒット曲「好きすぎて滅！」の歌詞になぞらえて話した。吉田仁人（26）も登壇し、ハローキティやポムポムプリンたちと一緒に最新曲「爆裂愛してる」を踊った。