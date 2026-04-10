俳優の要潤（45）が9日、都内で主演映画「アギト―超能力戦争―」（監督田崎竜太、29日公開）の完成披露試写会に出席した。仮面ライダー生誕55周年記念作。要は2001年のテレビシリーズ「仮面ライダーアギト」の氷川誠（G3）役でデビュー。25年ぶりの映画化でG7へと進化し、「ただいま。時を超えて返り咲くことができた」と感無量の面持ち。「25年、1日たりとも氷川誠のことが消えることはなかった。25年分の役づくりが詰まって