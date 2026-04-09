三菱自動車は8日、コンパクトSUV「エクスフォース」をマレーシアで発売した。現地市場での主力モデルとして投入し、2月5日に開始した予約は目標の2,000台を上回るなど好調な立ち上がりとなっている。【こちらも】三菱自動車の記事一覧はこちら同モデルは、三菱自動車の現地法人が委託する工場で生産され、マレーシア・パハン州ペカン工場での現地生産車となる。既存のMPV「エクスパンダー」と並び、同国における販売の中核を担