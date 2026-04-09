小学校の再編に伴い、3つの学校が統合された長野県大町市の大町北部小学校で9日、開校式と入学式が行われました。開校したのは大町市の大町北部小学校です。大町市では、少子化に伴い市内4つの小学校が今年3月末で閉校、今年度、大町北部小学校と大町南部小学校の2校が新たに誕生しました。大町北部小児童会長は「新しい学校ということで、知らない人も多くてすごく緊張するんですけど、とにかく楽しんで一生の思い出にしたいで