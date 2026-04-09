台湾メディアの中時新聞網は8日、「日本旅行に両親を連れて行ったら恥をかいた」との投稿が注目を集めたと報じた。記事によると、台湾の若者向けSNS・Dcardでこのほど、ある男性が日本旅行の体験をつづった。男性は自分が日本語を話せるため、両親を連れて日本を旅行したといい、普段苦労している両親に思い切り楽しんでもらおうと張り切って日程を組んだ。しかし、実際に日本に到着すると両親の非常識な行動に恥ずかしさを感じる