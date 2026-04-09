元ＡＫＢ４８でタレントの柏木由紀の全身ショットが話題を呼んでいる。９日にインスタグラムを更新し、「昨日４月８日にデビュー１９周年を迎えました〜２０年目も元気に楽しく頑張ります」と書き出した柏木。「そして６／１７にはソロシングル『シアワセ記念日』を発売することが決定しました皆様どうぞお楽しみに〜」とつづり、上下黒でパンツスタイルの全身ショットをアップ。デコルテの左側を開けた姿を披露した。