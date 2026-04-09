4月7日、女優の永作博美が主演を務めるドラマ『時すでにおスシ！？』（TBS系）の第1話が放送された。久しぶりの主演ドラマになるが、永作のビジュアルに注目が集まっている。同作は、永作演じる子育てを終えた主人公が、50歳になって久しぶりに自分の時間ができたことに戸惑いつつ、第二の人生を歩み始める物語。「主人公は夫を不慮の事故で亡くし、息子を育て上げるも、就職したことで時間を持て余すようになります。そんなと