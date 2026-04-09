日本マクドナルド（東京都新宿区）が、人気商品「チキンタツタ」と新商品「タルタル油淋鶏（ユーリンチー）風チキンタツタ」「チーズチキンタツタ」を含む全6種を4月15日から期間限定で販売します。【写真】「チキンタツタ」シリーズの新たなパッケージデザインは？エモい！「チキンタツタ」は、1991年に初登場し、今年35年。新商品「タルタル油淋鶏風チキンタツタ」は、定番のタツタに、香味油を効かせた“油淋鶏風タルタル”