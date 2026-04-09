ボートレース宮島の「にっぽん未来プロジェクト競走ｉｎ宮島」が１０日に開幕する。鈴木孝明（２７＝埼玉）が手にした２１号機は前回、下寺秀和が上位級に仕上げて優勝している。「悪い感じはしないですね。試運転も少し分が良さそう」と機のポテンシャルに手応え十分だ。２０２６年後期適用勝率は６・２４で現在はＡ１初昇格へ向けた勝負駆けとなっている。「Ａ１にはならないといけないと思っている」。今節は好調機を手に