６月いっぱいでフジテレビを退社することを発表した小澤陽子アナウンサーがイメチェンした髪色を披露した。小澤アナは９日に更新したインスタグラムに「久々に、メッシュ、入れまして。すっきり！」とつづり、水色のニットのトップスに、茶色のメッシュを入れた髪色を披露した。この投稿には「おざよー可愛い〜メッシュ入れてオシャレ度マシマシです」「素敵な髪型です容姿がすっかりママの雰囲気」「美しい笑顔あふれる