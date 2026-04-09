音楽ユニット・TMNETWORKが8日、全国13都市18公演を巡ったツアー『TM NETWORK TOUR 2026 QUANTUM』のファイナルを神奈川・横浜アリーナ公演で迎えた。【ライブ写真】ツアー『QUANTUM』横浜アリーナ公演TMNETWORKメンバーのソロショットなどたっぷり！本ツアーは“QUANTUM（量子）”をコンセプトに掲げ、“量子もつれ”という概念を軸にテーマを構築。過去・現在・未来を横断するような演出と楽曲構成により、従来のライブの