椎名林檎らとの音楽ユニット東京事変メンバーで、ベーシスト、音楽プロデューサーの亀田誠治が８日、ＳＮＳを更新。母校の東京・私立武蔵高校を訪れた様子をつづった。「今日は、武蔵大学の学生さん達と秋の学園祭に向けて会議をしました。葉桜の美しい江古田キャンパスを歩いていたら、僕が高校生の時に学園祭のステージを飾った大講堂で、母校の私立武蔵高等学校中学校の入学式が行われていました」と記述。写真では「武蔵高