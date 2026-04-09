メ～テレ（名古屋テレビ） 名古屋・栄エリアのど真ん中に、地域一番の高層ビルが完成しました。夏にかけて商業施設や映画館、高級ホテルが順次開業するのを前に、ビルの内部が初めて公開されました。 高さ211m。地上41階・地下4階建ての「ザ・ランドマーク名古屋栄」。 「中部電力 MIRAI TOWER」(180m)をもしのぐ、栄で一番高いビルがついに完成しました。 9日、商業施設などに先駆けてオフィスフロアが