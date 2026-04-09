渋川市の観光牧場で桜が見頃を迎え、訪れる人たちを楽しませています。 ヒツジやヤギなど動物とのふれあいを楽しめる伊香保グリーン牧場。園内には、シダレザクラなど１９品種約１５００本の桜が植えられています。 榛名山麓の標高５５０ｍに広がる園内では今まさにソメイヨシノが満開。樹齢４０年以上と立派な枝ぶりのソメイヨシノ約７００本が色鮮やかに咲き誇り、桜のトンネルを作っていました。 伊香保グリー