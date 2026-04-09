女優の中谷美紀（50）が9日までに自身のインスタグラムを更新。在住するオーストリアで見つけた野生の食材を報告した。中谷は「夕暮れ時にひとりで散歩をしていたところ、森の中で見知らぬご婦人と出逢い、思いがけず会話がはずんでしばし一緒に歩きました。『雨の後、この森に来て深呼吸するといいわよ』この方も、森の静寂と生命の息吹を愛するのでした」と書き始め、「T字路で分かれ、あたたかい気持ちで自宅へ向かうと、イ