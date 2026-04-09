県警察学校で入校式が行われ、今春採用された123人が新たなスタートを切りました。県警察学校には、警察官や警察職員として採用された18歳から33歳までの123人が入校しました。 式で県警の阿部文彦本部長は「目の前の苦難から決して逃げない強い心を培ってほしいと思います」と訓示しました。初任科生を代表して宣誓した上原俊介巡査は、初任科生の最年長です。上原俊介巡査「私は今まで10年ほど医療の現場におりまして、