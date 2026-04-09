【家電コンサルのお得な話・293】2050年カーボンニュートラルの実現に向け、住宅の省エネ化を後押しする新たな支援制度「みらいエコ住宅2026事業」が創設された。これは国土交通省・環境省・経済産業省の3省が連携し、新築住宅と既存住宅のリフォームの双方を対象に支援を行う制度である。 ●新築に加え、リフォームも対象制度として真新しいものではなく、2025年には「子育てグリーン住宅支援事業」などが実施されており