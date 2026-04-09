PFUは4月9日、同社の展開するHappy Hacking Keyboard（HHKB）シリーズがお得にゲットできる「HHKBハイブリッドワークセット」の再販をPFUダイレクト限定で開始した。期間は5月31日まで。●配列もカラーも選べるセット 極上のキータッチをお得に体感できる「HHKBハイブリッドワークセット」は、Professionalシリーズのフラッグシップ「HYBRID Type-S」、ポインティングスティックやジェスチャーパッドを搭載したAll-in-Oneキー