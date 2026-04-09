【その他の画像・動画等を元記事で観る】 乃木坂46が5月13日にリリースするライブBlu-ray＆DVD『13th YEAR BIRTHDAY LIVE』のジャケットアートワークが公開された。 ■ライブの熱狂を切り取ったようなライブ写真などを使用 あらたに加入した6期生11名が参加し、乃木坂46にとって新体制での初ライブとなった『13th YEAR BIRTHDAY LIVE』は、2025年5月17・18日に東京・味の素スタジアムで開催され、約11万人