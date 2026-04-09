乃木坂46 ライブBD＆DVD『13th YEAR BIRTHDAY LIVE』のジャケットアートワーク全6種公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

乃木坂46が5月13日にリリースするライブBlu-ray＆DVD『13th YEAR BIRTHDAY LIVE』のジャケットアートワークが公開された。

■ライブの熱狂を切り取ったようなライブ写真などを使用

あらたに加入した6期生11名が参加し、乃木坂46にとって新体制での初ライブとなった『13th YEAR BIRTHDAY LIVE』は、2025年5月17・18日に東京・味の素スタジアムで開催され、約11万人を動員。

ライブBlu-ray＆DVD『13th YEAR BIRTHDAY LIVE』には、DAY1、DAY2とまったく異なったセットリストで届けられた2日間の熱狂の夜の様子が余すことなく収録される。

今回公開されたジャケットアートワークにはスタジアムライブならではの豪華な舞台セットが目に飛びこんでくるカットや、ライブの熱狂を切り取ったようなライブ写真が各ジャケットに使用されている。

あわせて収録内容詳細も発表。両日のセットリストに加え、完全生産限定盤には特典映像「Making of 13th BDL」が収録。こちらでは、当日のバックヤードでの模様が楽しめる。

■リリース情報

2026.03.22 ON SALE

DIGITAL SINGLE「最後に階段を駆け上がったのはいつだ？」

2026.04.08 ON SALE

SINGLE「最後に階段を駆け上がったのはいつだ？」

2026.05.13 ON SALE

SINGLE「最後に階段を駆け上がったのはいつだ？」“梅澤美波”特別仕様盤

2026.05.13 ON SALE

Blu-ray＆DVD『13th YEAR BIRTHDAY LIVE』

※完全生産限定盤

2026.05.13 ON SALE

Blu-ray＆DVD『13th YEAR BIRTHDAY LIVE DAY1』

2026.05.13 ON SALE

Blu-ray＆DVD『13th YEAR BIRTHDAY LIVE DAY2』

■【画像】『13th YEAR BIRTHDAY LIVE』ジャケットアートワーク

■関連リンク

乃木坂46 OFFICIAL SITE

http://www.nogizaka46.com/