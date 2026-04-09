SUBARUは9日、新型電気自動車（EV）SUV「トレイルシーカー」を発表した。BEVラインアップ第2弾となるミッドサイズSUVで、最大734kmの航続距離と高出力AWDを特徴とする。国内では群馬製作所矢島工場で生産し、電動化戦略の中核モデルに位置付ける。新型トレイルシーカーは、大容量リチウムイオン電池を搭載し、「ET-SS」グレードで734km、「ET-HS」で627kmの一充電走行距離を実現した。前後モーターを備えるAWDモデルでは最大出