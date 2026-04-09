ユニバーサル・スタジオ・ジャパン（USJ）は「ユニバーサル・クールジャパン2026」を期間限定で開催中。そのほど「名探偵コナン」原作者の青山剛昌氏がUSJに来場、大人気開催中の「名探偵コナン・ワールド」を体験した。青山氏は、今月10日公開の劇場版最新作「名探偵コナンハイウェイの堕天使」と連動した進化版推理体験、リアル脱出ゲーム「名探偵コナン・ザ・エスケープ〜ハイウェイへの序幕プロローグ〜」や「名探偵