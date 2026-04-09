誕生したヒツジの赤ちゃんドイツの森赤磐市仁堀中 岡山県赤磐市のテーマパークでヒツジとヤギの赤ちゃんが生まれました。 赤磐市のドイツの森では、3月末から4月初めにかけてヒツジの赤ちゃんが3匹生まれ、一般公開されています。 生まれた時は4kgほどでしたが、すくすく成長して1～2kg体重が増えました。 母乳を飲んだり、走り回ったりしていたかと思えば…… （記者リポート