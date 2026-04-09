

誕生したヒツジの赤ちゃん ドイツの森 赤磐市仁堀中

岡山県赤磐市のテーマパークでヒツジとヤギの赤ちゃんが生まれました。

赤磐市のドイツの森では、3月末から4月初めにかけてヒツジの赤ちゃんが3匹生まれ、一般公開されています。

生まれた時は4kgほどでしたが、すくすく成長して1～2kg体重が増えました。

母乳を飲んだり、走り回ったりしていたかと思えば……

（記者リポート）

「見てください。あちらの2匹、すっかり眠ってしまっています」

お腹いっぱいになると気持ちよさそうにスヤスヤとお昼寝していました。

（訪れた人は―）

「あんなに小さい動物は見たことがない。めちゃくちゃかわいい」

「思ったより小さい。かわいい」

（記者リポート）

「見てください。いましたよ、こちらがヤギの双子の赤ちゃんです。2匹で固まってとっても仲がよさそうですね」

2匹は4月3日に生まれた双子のヤギの赤ちゃんです。2匹ともメスで、11日一般公開する予定です。近々、名前を公募するということです。

（ドイツの森 企画広報／黒岡愛璃さん）

「生まれてからすぐお乳を飲んで、すごく元気いっぱい。小さい時期はすごく短い。早めにお越しいただいて、かわいい姿をたくさんの人に見ていただきたい」