ロッテの河村説人が10日の西武戦（大宮）で今季初先発する。河村は球団を通じて「今シーズン初登板になるのでまずは自分のピッチングをすることと、チームに勢いをつけられるような投球をしたいです」とコメント。河村は今季ここまでファームで4試合・17回2/3を投げ、1勝1敗、防御率3.57。