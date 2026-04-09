メ～テレ（名古屋テレビ） アメリカとイランの間で停戦が合意されたものの、不透明な状況が続くイラン情勢。愛知県で出荷が最盛期を迎えているガーベラの花にも影響が広がっています。 愛知県豊川市にあるガーベラ農園。 市川真伍さん(42)は、4棟のビニールハウスで年間40種類・計100万本を栽培。 現在、収穫と出荷の最盛期を迎えています。 「パワーボール(という品種)は、花