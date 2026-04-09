メ～テレ（名古屋テレビ）

アメリカとイランの間で停戦が合意されたものの、不透明な状況が続くイラン情勢。愛知県で出荷が最盛期を迎えているガーベラの花にも影響が広がっています。

愛知県豊川市にあるガーベラ農園。

市川真伍さん(42)は、4棟のビニールハウスで年間40種類・計100万本を栽培。

現在、収穫と出荷の最盛期を迎えています。

「パワーボール(という品種)は、花の形が変わっていて色もかわいいし、花のボリュームもあるので、うちではおすすめしている」(市川さん)

重油価格が数年前の3割増に

寒さに弱いガーベラを栽培するのに大切なのは、ハウスの温度管理です。

例年、気温が下がる10月終わりから4月半ばまでは、夜間に燃料に重油を使った暖房機を使い、温度を10度以上に保って成長を促しています。

地元のJAひまわりによると、2～3年ほど前は重油1リットルあたりの販売価格は100円ほどだったのに対し、イラン情勢の影響で、3月前半の販売価格は130円ほどまでに跳ね上がったといいます。

「(重油価格は)今年はずっと高い状態で、ここに来て戦争の影響でより高い状態になり、大変困惑しています」(市川さん)

ガーベラの品質に影響も

3月に入ってからは、コストを抑えるため暖房を控えることに。

ガーベラの花はきれいに咲いても、一部は茎が伸びきらず、品質に影響が出たといいます。

重油の価格は、直近で1リットル117円ほどまで落ち着いたといいますが、市川さんは今後の状況に気をもんでいます

「実際のところ、この先やっていけるか常に不安がつきまとっています。(高騰が)来年も続くようだと、経営としてやっていけなくなる」(市川さん)