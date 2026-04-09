ももいろクローバーZのリアルな姿を配信するテレ朝動画のオリジナル番組『ももクロChan』。＃806は「私の一択Chan」をお届け！◆夏菜子のナゾな自信「私の一択Chan」は、ももクロとゲストの日常のこだわりを聞き出すコーナー。親がある質問に対して「これ一択」と思う答えを出し、親以外がその回答を予想する。親にはひとり1回ずつ「YesかNo」で答えられる質問ができる。気になる景品は、1等が「演出自腹 賞金5万円」、2等が「高級