ももクロ・百田夏菜子、メンバー・佐々木彩夏のヘンな癖を暴露「それやめろよ！」

ももいろクローバーZのリアルな姿を配信するテレ朝動画のオリジナル番組『ももクロChan』。

＃806は「私の一択Chan」をお届け！

◆夏菜子のナゾな自信

「私の一択Chan」は、ももクロとゲストの日常のこだわりを聞き出すコーナー。親がある質問に対して「これ一択」と思う答えを出し、親以外がその回答を予想する。親にはひとり1回ずつ「YesかNo」で答えられる質問ができる。

気になる景品は、1等が「演出自腹 賞金5万円」、2等が「高級焼肉弁当」、3等が「珍味 詰め合わせセット」、4等が「お菓子つかみ取り」と大盤振る舞いだ。

今回はまず玉井詩織が親に。お題は「最近、ポッサム（韓国の豚肉料理）を美味しく作れた玉井詩織さんが自宅に友人を呼ぶとしたら振る舞いたい、おもてなし料理」というもの。

百田夏菜子はノーヒントでいけると豪語し、質問の権利を放棄して回答をパネルに書いた。ほかの4人が質問した結果、「日本料理や韓国料理ではなく、茹でる・蒸す以外の肉料理」というヒントが導き出される。

佐々木彩夏は「カツレツ」と予想。高城れにの「ケバブ」には玉井も思わず笑ってしまう。自信満々の百田は「ガパオ」と書いたが、これは肉料理なのだろうか？ 「おしゃれなものを作ってくれる」「工程が多いものを作ってくれそう」と説明する百田に、玉井は「フライパンでいける」と苦笑する。

そしてゲストの三四郎は、相田周二が「ローストビーフ」、小宮浩信が「ハンバーグ」と予想。

しかし、玉井の回答は「包み焼きハンバーグ」だった。小宮が正解かと思いきや、玉井の独断でハズレとなってしまう。

MCの東京03・飯塚悟志に「この中でポイントをあげるとしたらどれですか？」と聞かれた玉井は、「手間具合でいったら、やっぱりあーりんかな」と佐々木に1ポイントを与えた。

それにしても、百田の自信はいったんなんだったのだろう…。

◆あーりんのヘンな癖

続いての親は相田で、「1000万円で念願の愛車を手に入れた三四郎の相田周二さんが、運転中に一番イラッとすること」がお題だ。

百田は「運転されますか？」と相田に質問。飯塚から「1000万で愛車を手に入れたって言ってる」とツッコまれるが、「実話!?」と驚く。この百田の天然ぶりには、佐々木も「テンポ崩れるなぁ」と苦笑するしかない。

ヒントは「同乗者の行為」だというが、はたして相田の回答は…？

高城、玉井、小宮は「食べもので汚す」で予想が一致。一方、佐々木は「全然知らない曲を流してくる」というもの。普段運転しない佐々木は、自分が好きな曲ではなく、運転してくれてる人が好きそうな曲を流すように気を遣っているそう。

そんななか、百田の「ゴミをドリンクホルダーに入れる」には、一同「それがあったか！」と大共感。

「佐々木さんがやりがちで…」という告発に、本人は慌てて「降りるときに取るよ！」と弁明するも、「たまに忘れがちで…ドリンクホルダーだけじゃなくて横ポケット（の場合）があるんです」と百田が追撃。これには佐々木も「こないだ友だちの車にパピコを忘れてきた…」と白状し、飯塚から「曲なんかなんでもいいから、それやめろよ！」と叱られてしまった。

そして相田の答えは、「ニッチェ・近藤くみこが助手席で当たり前にアイコスを吸ったこと」という、極めてピンポイントな苦情だった。

正解者はナシかと思いきや、百田の「ゴミ in ドリンクホルダー」が見事なアンサーということで、ポイントが与えられた。

次の親は高城。「いつも忙しくしている高城れにさんですが、これをしているときだけは時間を忘れること」というお題。

高城は昨年大晦日の『ももいろ歌合戦』を終えたあとも、プライベートでフル稼働。寝ずに初詣と初買い物を済ませ、タイへ飛び立ち、現地でも仮眠程度の睡眠時間で遊んでいたという。

そんな高城の最近ハマっていることとは？「私の一択Chan」は次回へ続く！