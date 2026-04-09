【Buffaloes Inside】オリックスのアンダーソン・エスピノーザ投手が、2月に誕生した長男「賢造（ケンゾウ）」君の成長を励みに、好投を続けている。 「本当にケンゾウが僕に良い運命を与えてくれていると思います。シーズンを通してこのピッチングを続けて、このチームで日本シリーズのチャンピオンフラッグを獲りたい」。エスピノーザが声を弾ませた。来日3年目。1年目に7勝9敗、防御率2.63と安定した成績を残したが、2年目