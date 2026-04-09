レンティオは3月31日付で、防犯カメラのレンタル事業を手掛けるヒイヅルの全株式を株式譲渡価格3.7億円で取得して、グループ化した。●ノウハウを共有、相互に成長できる体制の構築を目指す今回のヒイヅルのグループ化は、レンティオが運営する家電のサブスクリプション・レンタルサービス「レンティオ（Rentio）」における、法人向けレンタル事業の強化および商品ジャンルの拡張にともなう事業成長を加速すべく行われている。