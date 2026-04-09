サッカーのJ1川崎フロンターレは9日、FW小林悠（38）が5日の浦和戦（U等々力）で負傷し、左ヒラメ筋肉離れと診断されたと発表した。小林は当初のメンバー発表でベンチ要員だったが、試合直前にMF由井航太に変更された。全治は非公表。小林は明治安田J1百年構想リーグでここまで出場2試合にとどまっている。