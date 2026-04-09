4月10日（金）の『徹子の部屋』に、朝加真由美が登場する。【映像】最新回はTVerで無料見逃し配信中！NHKの連続テレビ小説『ばけばけ』への出演で話題となった朝加。現在は長女で俳優の手塚真生と同居しているが、実は手塚は16歳のときに家出し、その後10年間別々で暮らしていたという。ひさしぶりの愛娘との同居の日々を黒柳徹子に語る。朝加は18歳のときに『オールスター家族対抗歌合戦』のアシスタントとして萩本欽一と共演。デ