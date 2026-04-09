【10巻分無料】 開催期間：4月8日～4月22日 【拡大画像へ】 秋田書店は、チャンピオンクロスにて「吸血鬼すぐ死ぬ」が10巻分無料で読めるキャンペーンを4月22日まで開催している。 本作は、真祖にして最強のはずが実は最弱の吸血鬼ドラルクと、苦労人の吸血鬼ハンター・ロナルドたちを巡るドタバタギャグマンガ。 □「吸血鬼すぐ死ぬ」を読む (C)盆ノ木至（秋田