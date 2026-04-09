コナミデジタルエンタテインメントは、モバイルゲーム『パワプロアドベンチャーズ』にて、新シナリオ「タテレスキュアアカデミー」の配信を開始した。 【画像あり】新ジョブ「重戦士」「僧侶」のスペック・特殊能力 「タテレスキュアアカデミー」は、危険と隣り合わせの現場で救助活動に参加しながら冒険者を育成するシナリオ。新ジョブ「重戦士」と「僧侶」が追加され、既存の「魔法使い」とあわせ