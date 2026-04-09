◆第８６回桜花賞・Ｇ１（４月１２日、阪神競馬場・芝１６００メートル）枠順確定＝４月９日、美浦トレセン前走の報知杯ＦＲで２着に入り優先出走権を獲得したサンアントワーヌ（牝３歳、美浦・鹿戸雄一厩舎、父ドレフォン）は１枠２番に決定した。２番枠は１９７７年インターグロリア以来勝ち馬は出てないが、内めの後入れ枠に水出助手は「ゲートで後ろになることもあるので偶数枠はいいんじゃないでしょうか」と歓迎ムード。