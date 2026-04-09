山里亮太（南海キャンディーズ）と鈴木愛理のコンビが、“あざとさ”をテーマに語り合う『あざとくて何が悪いの？』。4月2日（木）に放送された同番組には、スタジオゲストとして中村嶺亜（KEY TO LIT）と中川安奈が出演した。中川は、もしも自分の誕生日を恋人に忘れられたら、相手がどれだけ謝ったとしても許せず、ネガティブな気持ちを引きずるそうで…。【映像】誕生日に“2段階サプライズプレゼント”南キャン山里の衝撃エ